«Риск вырос вдвое»: в Новосибирской области прогнозируют волну банкротств застройщиков

Сейчас финансовые проблемы испытывают 14,5% девелоперов региона. Как минимум половина из них, по оценке эксперта, не сможет избежать банкротства. По стране в целом число юрлиц в строительной отрасли, признанных банкротами, за последний год выросло вдвое.