«Риск вырос вдвое»: в Новосибирской области прогнозируют волну банкротств застройщиков

В 2026 году число застройщиков в Новосибирской области, оказавшихся на грани банкротства, может увеличиться минимум вдвое. Такой прогноз дал независимый аналитик Сергей Николаев.
Сейчас финансовые проблемы испытывают 14,5% девелоперов региона. Как минимум половина из них, по оценке эксперта, не сможет избежать банкротства. По стране в целом число юрлиц в строительной отрасли, признанных банкротами, за последний год выросло вдвое.
Ситуацию усугубил ряд факторов: отмена моратория на штрафы за срыв сроков, изменение условий семейной ипотеки, увеличение требований к участкам под комплексное развитие территорий и предстоящее регулирование продаж в рассрочку. Продажи новостроек упали, а кредитная нагрузка на компании выросла.
Последствия для покупателей жилья могут быть серьезными. Эксперты прогнозируют заморозку строек и сдвиг сроков сдачи объектов на 1−3 года.
Ранее мы писали о том, что в Новосибирске застройщик ответит за хищение 31 млн рублей
Вера Ветрова