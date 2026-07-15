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«Риск вырос вдвое»: в Новосибирской области прогнозируют волну банкротств застройщиков

Каждый седьмой девелопер в регионе уже на грани краха.

Источник: НДН.ИНФО

В 2026 году число застройщиков в Новосибирской области, оказавшихся на грани банкротства, может увеличиться минимум вдвое. Такой прогноз дал независимый аналитик Сергей Николаев.

Сейчас финансовые проблемы испытывают 14,5% девелоперов региона. Как минимум половина из них, по оценке эксперта, не сможет избежать банкротства. По стране в целом число юрлиц в строительной отрасли, признанных банкротами, за последний год выросло вдвое.

Ситуацию усугубил ряд факторов: отмена моратория на штрафы за срыв сроков, изменение условий семейной ипотеки, увеличение требований к участкам под комплексное развитие территорий и предстоящее регулирование продаж в рассрочку. Продажи новостроек упали, а кредитная нагрузка на компании выросла.

Последствия для покупателей жилья могут быть серьезными. Эксперты прогнозируют заморозку строек и сдвиг сроков сдачи объектов на 1−3 года.

Вера Ветрова