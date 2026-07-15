Нижегородские айтишники хотят зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц

В июне в Нижегородской области самые высокие зарплатные ожидания показали руководители и специалисты среднего звена — медианная желаемая зарплата составила 150 тыс. рублей, в то время как работодатели готовы были предложить в среднем 120,6 тыс. рублей. Аналогичные ожидания у экспертов в стратегии, инвестициях и консалтинге: желаемая сумма — 150 тыс., предлагаемая работодателями — 107,1 тыс., выяснили* аналитики hh.ru.
В десятке профессиональных направлений с наибольшими ожиданиями также оказались IT (ожидания 100 тыс., предложение 74,7 тыс.), производство и сервис (100 тыс., предложение 91,6 тыс.), сельское хозяйство (100 тыс., предложение 109,6 тыс.), строительство и недвижимость (100 тыс., предложение 101,2 тыс.), добыча сырья (99,8 тыс., предложение 97,4 тыс.), автомобильный бизнес (90 тыс., предложение 115,3 тыс.), закупки (90 тыс., предложение 79,7 тыс.) и маркетинг, реклама, PR (80 тыс., предложение 79,6 тыс.).
«Работодатели в регионе готовы платить выше запрашиваемого уровня в сельском хозяйстве, строительстве и автомобильном секторе — это показывает острую конкуренцию за квалифицированные кадры. В то же время в управлении, экспертных функциях, IT и производстве соискатели ориентируются на более высокие доходы, что объясняется высокой стоимостью компетенций и уровнем ответственности», — комментирует Жанна Петрунина, директор нижегородского филиала hh.ru.
По данным платформы, отказ снижать зарплатные ожидания чаще всего декларируют сотрудники автомобильной отрасли (55% не готовы уступать), сельского хозяйства (52%), производства и сервисного обслуживания (51%) и строители (50%). Почти половина высшего менеджмента (49%) также не готова на понижение требований к зарплате.
Наименее склонны идти на уступки соискатели в IT — 47% готовы снизить запрос ради оффера**, а ещё более уступчивыми оказались специалисты по безопасности (39%), маркетингу, рекламе и PR (37%) и работники искусства, развлечений и медиа (35%).
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области резко выросли зарплаты машинистов и рабочих.
*Исследование hh.ru охватило 20 602 соискателя по всей России, включая респондентов из Нижегородской области.
*Оффер — предложение о работе.