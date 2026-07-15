Нижегородские айтишники хотят зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц

«Работодатели в регионе готовы платить выше запрашиваемого уровня в сельском хозяйстве, строительстве и автомобильном секторе — это показывает острую конкуренцию за квалифицированные кадры. В то же время в управлении, экспертных функциях, IT и производстве соискатели ориентируются на более высокие доходы, что объясняется высокой стоимостью компетенций и уровнем ответственности», — комментирует Жанна Петрунина, директор нижегородского филиала hh.ru.