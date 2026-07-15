ВВП Китая во втором квартале показал минимальный рост с 2022 года

ВВП Китая вырос на 4,3% во втором квартале, что считается самым низким показателем с конца 2022 года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.
При этом за полугодие ВВП страны увеличился на 4,7% в годовом исчислении, достигнув 69,5 млрд юаней ($10,26 млрд). Объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,4%. При этом производство устройств для 3D-печати, литий-ионных батарей и промышленных роботов выросло на 48,5, 39,3 и 28,0% в годовом исчислении соответственно.
Объем производства сельского хозяйства вырос на 3,6% в годовом исчислении. Рост продемонстрировал и сектор услуг — на 5,2% в годовом исчислении, а общий объем розничных продаж товаров и услуг увеличился на 2,7%.
В импорте и экспорте был зафиксирован стремительный рост. Общий объем внешней торговли составил 25,4 млрд юаней ($3,75 млрд), что на 16,9% больше, чем годом ранее.
Розничные продажи выросли всего на 1% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как инвестиции в основной капитал снизились на 5,7% в годовом исчислении за первое полугодие.
Экономист ING Линн Сонг заявил, что сведения, опубликованные Китаем, демонстрируют «значительное замедление» по сравнению с первым кварталом, передает Financial Times. «Хотя данные о ежемесячной активности напрямую не конвертируются в вклад в ВВП, мы видим, что инвестиции в основной капитал еще больше ушли в отрицательную годовую динамику, а розничные продажи едва удерживаются в положительной зоне», — сказал он.
В мае Bloomberg и Reuters писали, что темпы роста экономики Китая замедлились по всем направлениям, а приток инвестиций снова начал снижаться, поскольку рост экспорта больше не компенсирует сокращения внутреннего потребления.
«Высокие показатели экспортеров помогли смягчить слабость внутреннего спроса, но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью ее компенсировать», — сказал Reuters Чживей Чжан, президент и главный экономист компании Pinpoint Asset Management, которая занимается управлением хедж-фондами.
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