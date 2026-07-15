ВВП Китая во втором квартале показал минимальный рост с 2022 года

Экономист ING Линн Сонг заявил, что сведения, опубликованные Китаем, демонстрируют «значительное замедление» по сравнению с первым кварталом, передает Financial Times. «Хотя данные о ежемесячной активности напрямую не конвертируются в вклад в ВВП, мы видим, что инвестиции в основной капитал еще больше ушли в отрицательную годовую динамику, а розничные продажи едва удерживаются в положительной зоне», — сказал он.