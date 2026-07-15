Китайская авиакомпания впервые выполнила перелет между Хабаровском и Харбином

Китайская компания открыла сразу два маршрута — в Харбин и Цзямусы. Вылеты планируют осуществлять два раза в неделю — по вторникам и субботам — до конца весенне-летней навигации. Выполнять рейсы будут самолеты Comac C909, которые ранее не бывали в Хабаровском аэропорту.