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Китайская авиакомпания впервые выполнила перелет между Хабаровском и Харбином

Авиакомпания Chengdu Airlines открыла программу полетов из международного аэропорта Хабаровск. Первый борт из Поднебесной воздушная гавань приняла 14 июля.

Источник: "Российская газета"

Авиакомпания Chengdu Airlines открыла программу полетов из международного аэропорта Хабаровск. Первый борт из Поднебесной воздушная гавань приняла 14 июля.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт», по традиции самолет из Харбина встретили водной аркой, а экипаж, представителей авиакомпании и первых пассажиров — выступлением центра народной культуры «Елань» в русском стиле.

Китайская компания открыла сразу два маршрута — в Харбин и Цзямусы. Вылеты планируют осуществлять два раза в неделю — по вторникам и субботам — до конца весенне-летней навигации. Выполнять рейсы будут самолеты Comac C909, которые ранее не бывали в Хабаровском аэропорту.

Сегодня из Хабаровска доступны прямые рейсы в Пекин, Харбин, Шанхай, Цзямусы, Далянь, а также на курорты Санья, Яньтай, Бэйдайхэ. Всего за полгода на китайских направлениях в аэропорту краевой столицы обслужили 68,5 тысячи пассажиров.