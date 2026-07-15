Китайская авиакомпания впервые выполнила перелет между Хабаровском и Харбином

Авиакомпания Chengdu Airlines открыла программу полетов из международного аэропорта Хабаровск. Первый борт из Поднебесной воздушная гавань приняла 14 июля.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт», по традиции самолет из Харбина встретили водной аркой, а экипаж, представителей авиакомпании и первых пассажиров — выступлением центра народной культуры «Елань» в русском стиле.
Китайская компания открыла сразу два маршрута — в Харбин и Цзямусы. Вылеты планируют осуществлять два раза в неделю — по вторникам и субботам — до конца весенне-летней навигации. Выполнять рейсы будут самолеты Comac C909, которые ранее не бывали в Хабаровском аэропорту.
Сегодня из Хабаровска доступны прямые рейсы в Пекин, Харбин, Шанхай, Цзямусы, Далянь, а также на курорты Санья, Яньтай, Бэйдайхэ. Всего за полгода на китайских направлениях в аэропорту краевой столицы обслужили 68,5 тысячи пассажиров.