МГКЛ выйдет на рынок Индии

Затем МГКЛ зарегистрирует компанию в индийской юрисдикции для работы на рынке займов под залог золота. В первую очередь компания рассматривает возможность поставки автоматизированных терминалов для бесконтактной оценки, покупки и продажи физического золота и серебра. Генеральный директор компании Алексей Лазутин заявил, что такой продукт на рынке Индии пока не представлен.