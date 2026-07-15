Около 128 миллионов рублей направят нижегородским фермерам на развитие хозяйств

Большая часть суммы — почти 118 миллионов — уйдёт на гранты для создания и развития крестьянско-фермерских хозяйств. Получателями станут 11 предпринимателей. Размер каждого гранта варьируется от 4,68 до 30 миллионов рублей, в зависимости от масштаба и целей проекта.