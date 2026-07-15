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Около 128 миллионов рублей направят нижегородским фермерам на развитие хозяйств

Размер каждого гранта варьируется от 4,68 до 30 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области утвердили список получателей государственной поддержки в сфере малого агробизнеса. В 2026 году из регионального бюджета на эти цели выделят порядка 128 миллионов рублей. Указ губернатора опубликован на сайте правовой информации.

Большая часть суммы — почти 118 миллионов — уйдёт на гранты для создания и развития крестьянско-фермерских хозяйств. Получателями станут 11 предпринимателей. Размер каждого гранта варьируется от 4,68 до 30 миллионов рублей, в зависимости от масштаба и целей проекта.

Ещё два проекта получили поддержку по направлению «Агромотиватор». На каждый выделили по 5 миллионов рублей.

Среди приоритетных направлений, которые выбрали для развития участники программы: выращивание зерновых, разведение молочного и мясного крупного рогатого скота, производство охлаждённого мяса и пищевых субпродуктов.