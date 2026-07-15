WSJ: КНР выдвинула условие РФ для продолжения переговоров по «Силе Сибири — 2»

Китай выдвинул России условие для продолжения переговоров о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, цена поставляемого газа должна якобы соответствовать внутреннему российскому рынку, около $50 за тысячу кубометров.
По данным издания, китайские чиновники заявили, что подпишут соглашение только при этом условии, по сути требуя от Москвы субсидировать проект за счет доходов от экспорта. Если Россия не готова, вопрос о строительстве в будущем лучше не поднимать, якобы сообщили в Китае.
В Кремле не согласились с характеристикой России как «младшего партнера» Пекина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что отношения стран основаны на равенстве. Помощник главы МИД КНР Лю Бинь также заявлял, что Москва и Пекин рассматривают друг друга как приоритет во внешней политике.
При этом вице-премьер России Александр Новак сообщал, что работа по контрактам в рамках «Силы Сибири — 2» находится на финальной стадии. По его словам, стороны ведут техническую доработку соглашений о поставках газа.
Проектирование «Силы Сибири — 2» началось в 2020 году. Протяженность магистрали составит 6,7 тыс. км, из которых 2,7 тыс. пройдут по России. Договор о поставках рассчитан на 30 лет с ежегодным объемом 50 млрд м³. В мае Путин обсуждал проект в Пекине, однако финализация договоренностей, по словам Пескова, потребует доработки нюансов. В июле он допустил обсуждение темы на ВЭФ в сентябре.