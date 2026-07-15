WSJ: КНР выдвинула условие РФ для продолжения переговоров по «Силе Сибири — 2»

Проектирование «Силы Сибири — 2» началось в 2020 году. Протяженность магистрали составит 6,7 тыс. км, из которых 2,7 тыс. пройдут по России. Договор о поставках рассчитан на 30 лет с ежегодным объемом 50 млрд м³. В мае Путин обсуждал проект в Пекине, однако финализация договоренностей, по словам Пескова, потребует доработки нюансов. В июле он допустил обсуждение темы на ВЭФ в сентябре.