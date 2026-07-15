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Полиция усилила патрулирование около АЗС из-за очередей за топливом

Мониторинг дорожной обстановки ведётся непрерывно — в том числе с помощью системы «Безопасный город».

В Нижнем Новгороде заметно усилили контроль за порядком вблизи автозаправочных станций: патрулирование ведут сотрудники ППС, ДПС и Росгвардии. Такая мера призвана помочь в урегулировании ситуации с очередями за горючим, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Мониторинг дорожной обстановки ведётся непрерывно — в том числе с помощью системы «Безопасный город». Правоохранители оперативно реагируют на сигналы от работников АЗС и волонтёров: благодаря этому удалось пресечь несколько случаев нарушения общественного порядка и правил дорожного движения.

Так, на Казанском съезде произошёл инцидент с водителем, который не выполнил законные требования полицейского. На Комсомольской площади автомобилист создал помехи движению, заняв трамвайные пути. Ещё одно нарушение зафиксировали в районе автостанции «Щербинки»: транспортное средство было размещено на проезжей части с несоблюдением правил парковки.

Ранее сотрудники полиции выявили нарушителей порядка на нижегородских АЗС.