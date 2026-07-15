Полиция усилила патрулирование около АЗС из-за очередей за топливом

Так, на Казанском съезде произошёл инцидент с водителем, который не выполнил законные требования полицейского. На Комсомольской площади автомобилист создал помехи движению, заняв трамвайные пути. Ещё одно нарушение зафиксировали в районе автостанции «Щербинки»: транспортное средство было размещено на проезжей части с несоблюдением правил парковки.