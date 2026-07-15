Стало известно, сколько иркутяне хотят получать после выхода на пенсию

В Иркутске выросла финансовая грамотность в вопросах пенсии. Так, три четверти жителей (75%) уже в общих чертах представляют размер своей будущей государственной пенсии, годом ранее таких было лишь 14%. Почти каждый десятый опирается на опыт родителей и нынешних пенсионеров, а 3% хотя бы раз самостоятельно рассчитывали будущие выплаты. При этом четверть горожан полностью или частично разбираются в накопительной пенсии, а число тех, кто пытается освоить тему, выросло с 29% до 48%. К таким выводам пришли аналитики одного из банков.
По данным опроса, иркутяне планируют получать доход на пенсии из разных источников: 30% рассчитывают на работу по найму, 26% — на государственную пенсию, 13% — на личные сбережения и программу долгосрочных сбережений. Остальную часть дохода составят инвестиции, предпринимательство, аренда недвижимости и помощь детей. Жители города также надеются ежемесячно получать из собственных накоплений около 55 тысяч рублей и сформировать капитал в 5,9 миллиона рублей. Исследование проводилось в июне 2026 года в 37 крупных городах России.