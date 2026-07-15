Стало известно, сколько иркутяне хотят получать после выхода на пенсию

В Иркутске выросла финансовая грамотность в вопросах пенсии. Так, три четверти жителей (75%) уже в общих чертах представляют размер своей будущей государственной пенсии, годом ранее таких было лишь 14%. Почти каждый десятый опирается на опыт родителей и нынешних пенсионеров, а 3% хотя бы раз самостоятельно рассчитывали будущие выплаты. При этом четверть горожан полностью или частично разбираются в накопительной пенсии, а число тех, кто пытается освоить тему, выросло с 29% до 48%. К таким выводам пришли аналитики одного из банков.