Нижегородцы назвали свои зарплатные ожидания

Самые высокие зарплатные ожидания в Нижегородской области этим летом зафиксированы у представителей высшего и среднего менеджмента, а также специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга — по 150 тысяч рублей в месяц. При этом предлагаемые работодателями зарплаты для этих категорий заметно ниже и составляют 120,6 тысячи и 107,1 тысячи рублей соответственно. Об этом сообщили аналитики hh.ru.