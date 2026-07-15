Нижегородцы назвали свои зарплатные ожидания

Самые высокие зарплатные ожидания в Нижегородской области этим летом зафиксированы у представителей высшего и среднего менеджмента, а также специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга — по 150 тысяч рублей в месяц. При этом предлагаемые работодателями зарплаты для этих категорий заметно ниже и составляют 120,6 тысячи и 107,1 тысячи рублей соответственно. Об этом сообщили аналитики hh.ru.
В число сфер с наиболее высокими ожиданиями по доходам также вошли информационные технологии, производство и сервисное обслуживание, сельское хозяйство, строительство и недвижимость, добыча сырья, автомобильный бизнес, закупки, а также маркетинг, реклама и PR. При этом в сельском хозяйстве, строительстве и автомобильной отрасли работодатели готовы предлагать зарплаты выше ожиданий соискателей.
По данным исследования, 50% жителей региона не готовы соглашаться на снижение зарплаты ради сохранения работы или получения оффера. Чаще всего уступать в финансовых запросах отказываются представители автомобильного бизнеса, сельского хозяйства, производственной сферы, строительства и высшего менеджмента.
Ранее сообщалось, что названы профессии с наибольшим ростом зарплат в Нижегородской области.