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Нижегородцы назвали свои зарплатные ожидания

Половина жителей региона не готова снижать зарплатные ожидания даже ради гарантированного трудоустройства.

Самые высокие зарплатные ожидания в Нижегородской области этим летом зафиксированы у представителей высшего и среднего менеджмента, а также специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга — по 150 тысяч рублей в месяц. При этом предлагаемые работодателями зарплаты для этих категорий заметно ниже и составляют 120,6 тысячи и 107,1 тысячи рублей соответственно. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

В число сфер с наиболее высокими ожиданиями по доходам также вошли информационные технологии, производство и сервисное обслуживание, сельское хозяйство, строительство и недвижимость, добыча сырья, автомобильный бизнес, закупки, а также маркетинг, реклама и PR. При этом в сельском хозяйстве, строительстве и автомобильной отрасли работодатели готовы предлагать зарплаты выше ожиданий соискателей.

По данным исследования, 50% жителей региона не готовы соглашаться на снижение зарплаты ради сохранения работы или получения оффера. Чаще всего уступать в финансовых запросах отказываются представители автомобильного бизнеса, сельского хозяйства, производственной сферы, строительства и высшего менеджмента.

Ранее сообщалось, что названы профессии с наибольшим ростом зарплат в Нижегородской области.