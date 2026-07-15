Новосибирские аграрии остановили обработку полей из-за нехватки топлива

«На этот месяц нам выделили лимит 25 тысяч литров. Мы выезжаем на КамАЗе на заправку “Газпромнефти” и заливаем по 400 литров в два подвесных бака — так положено по правилам. Этого хватает на сенокосные работы. Параллельно договариваемся с коммерческой структурой, чтобы выкупить на бирже бочку — 35 тысяч литров. Сегодня цена с доставкой — около 115 рублей за литр», — рассказал председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Алексей Сальников.