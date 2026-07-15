Новосибирские аграрии остановили обработку полей из-за нехватки топлива

Новосибирские аграрии вынуждены корректировать планы полевых работ из-за топливных ограничений. Хозяйства получают лимиты горючего, но их не хватает на весь комплекс работ, сообщает Infopro54.
«На этот месяц нам выделили лимит 25 тысяч литров. Мы выезжаем на КамАЗе на заправку “Газпромнефти” и заливаем по 400 литров в два подвесных бака — так положено по правилам. Этого хватает на сенокосные работы. Параллельно договариваемся с коммерческой структурой, чтобы выкупить на бирже бочку — 35 тысяч литров. Сегодня цена с доставкой — около 115 рублей за литр», — рассказал председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Алексей Сальников.
Из-за дефицита топлива аграрии остановили обработку паровых полей — участков, которые в этом сезоне не засеяны, но требуют регулярного ухода для сохранения влаги и борьбы с сорняками. «Если поле остаётся без внимания, такого места не будет. Этот вклад не оплачивается деньгами, он окупается только урожаем в будущем», — пояснил Сальников. Хозяйства рассчитывают возобновить работу ближе к середине августа с помощью химической обработки гербицидами.