Границы ТОР «Хабаровск» расширены для строительства НПЗ

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». Это позволит реализовать в регионе масштабный инвестиционный проект по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического завода с применением мер господдержки, сообщает АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
«Проект направлен на производство высококачественных нефтепродуктов и нефтехимической продукции мощностью переработки более 7 млн тонн нефти в год. Объём частных инвестиций составит около 131 млрд рублей, предполагается создание 840 рабочих мест. Инвестор получит поддержку государства в виде налоговых льгот и административных преференций, заключив соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о присвоении статуса резидента ТОР “Хабаровск”», — говорится в сообщении.
В границы ТОР включен земельный участок площадью 842 га на территории Хабаровского края. На этом участке планируется построить нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод полного цикла — от первичной переработки до глубокой нефтехимии. Завод будет выпускать более 20 видов продукции: дизельное топливо класса 5, авиационный керосин, бензол, толуол, параксилол, полиуретан, сжиженные углеводородные газы и другие нефтепродукты. Предусмотрена собственная ТЭЦ для энергоснабжения и когенерации. Реализация проекта запланирована на 2026−2031 годы с поэтапным вводом мощностей в 2030 и 2032 годах.
«Реализация проекта позволит не только ликвидировать дефицит светлых нефтепродуктов, но и создать современное высокотехнологичное производство с глубокой переработкой углеводородного сырья. Стратегическое расположение завода вблизи порта Де-Кастри открывает возможности для удобной логистики готовой продукции. Статус резидента ТОР даст нам необходимую предсказуемость налоговых условий и стимулы для долгосрочных инвестиций», — отметил генеральный директор ООО «ПолиДеКастри» Дмитрий Любовенко.
Заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий отметил, что Корпорация совместно с Минвостокразвития России инициировала расширение границ ТОР «Хабаровск» для реализации данного проекта, поскольку он в полной мере отвечает задачам по углублению переработки углеводородного сырья, импортозамещению нефтехимической продукции и наращиванию несырьевого экспорта в страны АТР. КРДВ сопровождает реализацию проекта на всех этапах и оказывает инвестору необходимые меры господдержки.
По данным КРДВ, на ТОР «Хабаровск» инвестиционные проекты реализуют 133 резидента с объемом инвестиций более 436 млрд рублей, создаются 23,3 тыс. рабочих мест. Резиденты ТОР «Хабаровск» уже вложили в экономику региона 385,3 млрд рублей и создали более 14,8 тыс. рабочих мест.