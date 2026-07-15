Границы ТОР «Хабаровск» расширены для строительства НПЗ

В границы ТОР включен земельный участок площадью 842 га на территории Хабаровского края. На этом участке планируется построить нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод полного цикла — от первичной переработки до глубокой нефтехимии. Завод будет выпускать более 20 видов продукции: дизельное топливо класса 5, авиационный керосин, бензол, толуол, параксилол, полиуретан, сжиженные углеводородные газы и другие нефтепродукты. Предусмотрена собственная ТЭЦ для энергоснабжения и когенерации. Реализация проекта запланирована на 2026−2031 годы с поэтапным вводом мощностей в 2030 и 2032 годах.