В Забайкалье начали выдавать QR-коды для АЗС только через мессенджер «Макс»

Из заявления ведомства в «Максе» следует, что водители смогут получить коды только через национальный мессенджер. «Схема получения QR- кода будет осуществляться в мессенджере MАХ. Это удобно, ведь позволяет избавиться от лишней регистрации на сторонних ресурсах», — указано в сообщении. Второй аргумент — возможность избежать перепродажи QR-кодов, так как все разрешения на заправку топливом привязываются к учетной записи в «Макс». Также отмечается, что система позволит «обеспечить честное распределение топлива» среди населения.