«Известия»: Очереди на АЗС сократились в 13 регионах России

Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России, сообщают «Известия» со ссылкой на данные топливных карт и сайта-локатора АЗС Russiabase.
По информации издания, улучшение ситуации зафиксировано в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми. Также очереди сократились в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак признал, что дефицит топлива на российском рынке сохраняется, так как нефтеперерабатывающие заводы выходят из строя из-за вражеских атак. По его словам, это приводит к очередям на заправках и нестабильной работе некоторых АЗС. При этом Новак подчеркнул, что правительство делает все возможное для загрузки мощностей НПЗ и производства достаточного объема горючего.