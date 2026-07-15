«Известия»: Очереди на АЗС сократились в 13 регионах России

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак признал, что дефицит топлива на российском рынке сохраняется, так как нефтеперерабатывающие заводы выходят из строя из-за вражеских атак. По его словам, это приводит к очередям на заправках и нестабильной работе некоторых АЗС. При этом Новак подчеркнул, что правительство делает все возможное для загрузки мощностей НПЗ и производства достаточного объема горючего.