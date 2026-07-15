В Крыму бизнесу на три четверти снизили арендную плату в ряде отраслей

Речь идет о бизнесе, связанном с производством продуктов, напитков, гостиничном бизнесе, предоставлении мест временного проживания, санаториях, детском отдыхе и кинотеатрах.
Скидку получат предприниматели, заключившие договоры аренды до 1 июня 2026 года. Дополнительные соглашения в связи с этим не требуются, суммы будут перерасчитаны автоматически, на основе уже имеющихся в профильном министерстве документов.
Помимо этого, бизнес получит отсрочку платежей за землю, по договорам аренды, заключенным с 1 июля по 31 октября 2026 года. Эта мера поддержки охватывает широкий круг земель, от сельскохозяйственного назначения до добычи полезных ископаемых. В этой части также не потребуется оформлять какие-либо дополнительные документы, уточнил глава Крыма.
На прошлой неделе органы власти Крыма озвучили пакет мер поддержки бизнеса, оказавшегося в сложных экономических условиях. В их числе реструктуризация задолженности по договорам лизинга, корректировка календарных планов инвестпроектов и ряд других мер. Помимо этого, глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении туристической отрасли полуострова более 4,3 миллиарда рублей в качестве господдержки. Из этой суммы Республике Крым предусмотрено свыше 3,7 миллиарда, Севастополю — почти 585 миллионов. Средства из резервного фонда правительства предназначены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4,6 тысячи компаний туристического сектора.