С угольного терминала в Приморье требуют 3,3 миллиона за загрязнение бухты

Росприроднадзор направил в адрес организации претензионное письмо с требованием добровольно возместить ущерб, однако ответчик оставил его без удовлетворения. В связи с этим ведомство обратилось в суд. Сумма исковых требований составила более 3,3 млн рублей, включая сам ущерб в размере 311 409 рублей, а также дополнительные начисления.