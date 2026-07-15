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С угольного терминала в Приморье требуют 3,3 миллиона за загрязнение бухты

Иск к компании предъявил Росприроднадзор.

Источник: Комсомольская правда

В Арбитражный суд Приморья поступил иск Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора к компании, осуществляющей перевалку угля в бухте Находка, о взыскании более 3,3 миллиона рублей за вред, причинённый водному объекту. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Приморского края.

Основанием для обращения стала проверка экологического контроля, в ходе которой специалисты зафиксировали загрязнение акватории Японского моря у причалов № 68 и № 69. Во время погрузки угля на судно система пылеподавления работала неэффективно, орошение штабелей не давало нужного результата, в результате чего угольная пыль осела на лед и поверхность воды.

Согласно экспертному заключению, в отобранных пробах морской воды зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам в 2,2 раза. Общая площадь загрязнения акватории составила 430 квадратных метров. При этом, как отмечается в иске, на момент проверки компания не проводила очистку загрязненной территории, что усугубило последствия нарушения.

Росприроднадзор направил в адрес организации претензионное письмо с требованием добровольно возместить ущерб, однако ответчик оставил его без удовлетворения. В связи с этим ведомство обратилось в суд. Сумма исковых требований составила более 3,3 млн рублей, включая сам ущерб в размере 311 409 рублей, а также дополнительные начисления.

Судебное заседание назначено на 22 июля 2026 года.