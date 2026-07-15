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Жители Самары стали чаще оплачивать покупки QR-кодами и биометрией

Самарцы более 20 миллионов раз воспользовались биометрией и QR-кодами за три месяца.

Источник: Комсомольская правда

В первом квартале 2026 года самарцы стали активнее использовать для оплаты покупок QR-коды, биометрию и похожие сервисы. Такие данные приводит отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ. За три месяца было совершено более 20 миллионов таких платежей, что на 27% больше, чем годом ранее.

«Этому способствует развитие инфраструктуры для безналичной оплаты. За год количество POS-терминалов увеличилось на 10%, составив 108,5 тысяч единиц», — отметила пресс-служба учреждения.

При этом самарцы стали реже снимать наличные: на 4% меньше, чем было в первом квартале 2025 года.

На 1 апреля 2026 года в Самарской области было выпущено около 11,4 миллионов банковских карт, то есть по четыре карты на каждого жителя губернии.