Жители Самары стали чаще оплачивать покупки QR-кодами и биометрией

В первом квартале 2026 года самарцы стали активнее использовать для оплаты покупок QR-коды, биометрию и похожие сервисы. Такие данные приводит отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ. За три месяца было совершено более 20 миллионов таких платежей, что на 27% больше, чем годом ранее.