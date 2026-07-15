Создатели «Леди Баг и Супер-Кот» за июнь подали в России почти 100 исков

Самый крупный иск рассматривает арбитражный суд Москвы. В нем компания потребовала взыскать 30 млн руб. с торговой сети «Лента» и соответчиков компании — московских ООО «2Х2 Эдженси» и ООО «Р-СПБ». Ранее эти же юрлица были соответчиками по иску американской ZAG America. Истец просил взыскать 60 млн руб. за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства — персонажей Леди Баг и Супер-Кот. В итоге суд оставил тот иск без рассмотрения из-за проблем с доверенностью лица, подписавшего исковое заявление.