Миллиардеры бросились скупать целые кварталы жилья ради приватности

По словам экспертов, для одних это защита от инфляции, для других — вопрос безопасности и конфиденциальности. Некоторые используют соседние участки для строительства домов для персонала, садов, спортивной инфраструктуры или просто создают буферную зону, полностью отгораживаясь от соседей. Так, основатель Green For Life Environmental Патрик Довиджи приобрёл дом на берегу океана, часть соседнего участка и ещё один участок через дорогу за 48,5 миллиона долларов. Сейчас там строят тренажёрный зал, спа-комплекс и площадку для падела.