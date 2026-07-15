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Накопительные пенсии существенно выросли

В Госдуме объяснили причину роста, сообщает ИА DEITA.RU. В России размер пенсионных накоплений граждан увеличится на 17,3%.

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщил Алексей Говырин, член парламентского комитета по вопросам малого и среднего бизнеса. Депутат также уточнил, что инвестированием средств занимается ВЭБ.РФ. Вкладывать деньги могут частные управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды.

Показатели прибыли за минувший год превзошли уровень инфляции, который составил 5,6%, более чем в три раза. Именно поэтому увеличение выплат оказалось столь значительным. Об этом сообщает «Российская газета».

Алексей Говырин отметил, что для граждан, участвующих в программе софинансирования, а также для родителей, которые решили использовать материнский капитал для формирования своей будущей пенсии, предусмотрено более существенное повышение — на 19,3%.

Перерасчет пройдет автоматически по данным лицевых счетов, деньги придут привычным способом вместе с основной пенсией.

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