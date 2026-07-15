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FT: Киев купит китайские детали для дронов за счет кредита ЕС

Украина направит часть средств из кредита Евросоюза на закупку китайских деталей для беспилотников. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Киев добился специального разрешения на приобретение компонентов на сумму 6 млрд евро. Как отмечается в материале, это первый случай, когда из программы поддержки Украины сделали исключение.

По мнению FT, такое решение подчеркивает проблемы в оборонной промышленности Евросоюза. Несмотря на планы ЕС усилить собственную производственную базу, союз по-прежнему зависит от поставок из Китая.

Условия кредита предполагают, что оборонная продукция, купленная за деньги блока, должна поступать от европейских производителей, одобренных партнеров или самой Украины. В регламенте указано: закупки вооружений не должны «противоречить интересам безопасности и обороны» ЕС.

В июне СМИ сообщали, что первый транш Киеву по кредиту на 90 млрд евро не покроет оборонные расходы почти на 6 млрд евро. В него войдет 3,2 млрд евро бюджетной поддержки.

Страны ЕС одобрили кредит Украине 22 апреля. Позже его утвердил Евросовет.

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