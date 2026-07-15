FT: Киев купит китайские детали для дронов за счет кредита ЕС

Киев добился специального разрешения на приобретение компонентов на сумму 6 млрд евро. Как отмечается в материале, это первый случай, когда из программы поддержки Украины сделали исключение.
Условия кредита предполагают, что оборонная продукция, купленная за деньги блока, должна поступать от европейских производителей, одобренных партнеров или самой Украины. В регламенте указано: закупки вооружений не должны «противоречить интересам безопасности и обороны» ЕС.
В июне СМИ сообщали, что первый транш Киеву по кредиту на 90 млрд евро не покроет оборонные расходы почти на 6 млрд евро. В него войдет 3,2 млрд евро бюджетной поддержки.
Страны ЕС одобрили кредит Украине 22 апреля. Позже его утвердил Евросовет.