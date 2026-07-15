Россияне смогут вернуть деньги, переведенные мошенникам после телефонного звонка

При этом сам факт перевода денег мошенникам еще не означает, что ущерб обязательно возместят. Ключевым условием станет установленное нарушение со стороны банка или оператора связи. Если обе организации подтвердят, что выполнили требования законодательства и не имели оснований либо технической возможности остановить мошенническую схему, вопрос о выплате может остаться спорным.