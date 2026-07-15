В Омске 18% сотрудников готовы уйти за начальником

Почти каждый пятый работающий омич готов уволиться вслед за своим руководителем. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob, проведённый среди экономически активных жителей города.
Согласно исследованию, 18% респондентов заявили, что готовы покинуть компанию, если уволится их непосредственный начальник. При этом 4% ответили, что сделают это однозначно, ещё 14% — скорее последуют за руководителем.
Большинство участников опроса — 82% — менять работу из-за ухода начальника не собираются. Из них 49% скорее останутся в компании, а 33% уверены в этом полностью.
Исследование также показало, что молодые сотрудники чаще готовы увольняться вслед за руководителем. Среди омичей до 35 лет такой вариант выбрали 25% опрошенных, тогда как среди работников старше 45 лет — 13%.
Кроме того, реже всего о готовности уйти вместе с начальником говорили респонденты с ежемесячным доходом от 100 до 150 тысяч рублей — 12%. Среди тех, кто зарабатывает меньше этой суммы, такой ответ дали 22%, а среди омичей с более высоким доходом — 21%.