В Омске 18% сотрудников готовы уйти за начальником

Кроме того, реже всего о готовности уйти вместе с начальником говорили респонденты с ежемесячным доходом от 100 до 150 тысяч рублей — 12%. Среди тех, кто зарабатывает меньше этой суммы, такой ответ дали 22%, а среди омичей с более высоким доходом — 21%.