На улице Доватора в Новосибирске заменят проложенные 38 лет назад теплосети

Всего от теплосети зависят более 115 тысяч жителей Дзержинского района. Подрядчик уже демонтирует старые конструкции и трубопровод, привозит новые трубы на участок и готовится к монтажу. Всего в этом году в Новосибирске проложат 61 км новых теплосетей.