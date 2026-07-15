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На улице Доватора в Новосибирске заменят проложенные 38 лет назад теплосети

Новые трубы обеспечат теплом более 115 тысяч жителей Дзержинского района.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на улице Доватора заменят старые трубопроводы, проложенные в 1988 году. Об этом сообщает пресс-служба СГК-Новосибирск.

Новые трубы диаметром 1000 мм протяженностью 564 метра в однотрубном исчислении обеспечат теплоснабжение 706 жилых домов, 58 образовательных и 20 лечебных учреждений, а также 469 прочих объектов.

Всего от теплосети зависят более 115 тысяч жителей Дзержинского района. Подрядчик уже демонтирует старые конструкции и трубопровод, привозит новые трубы на участок и готовится к монтажу. Всего в этом году в Новосибирске проложат 61 км новых теплосетей.