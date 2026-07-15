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Беларусь вошла в тройку лидеров по импорту моллюсков из России

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Объем экспорта моллюсков из России по итогам января-мая (без учета данных ЕАЭС за май) составил 19 млн в долларовом эквиваленте, сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ (Агроэкспорт).

Источник: Sputnik.by

То есть поставки за границу выросли на 22%, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года.

«Российские экспортеры увеличили поставки моллюсков на зарубежные рынки: около 3,9 тыс. тонн», — говорится в сообщении Агроэкспорта.

При этом Беларусь вошла в тройку лидеров по импорту этой продукции.

Крупнейшим импортером российских моллюсков стал Китай, закупивший продукцию более чем на 12 млн долларов. На втором месте расположилась Южная Корея. В январе-мае объемы поставок в это государство в долларовом эквиваленте составили свыше трех млн.

Беларусь заняла третье место, импортировав российских моллюсков более чем на два миллиона долларов.

Отмечается, что в пятерку также вошли Тайвань и Казахстан, объем закупок которых превысил 700 тыс. долларов у каждого.

Основную часть российского экспорта составили мороженые гребешки, кальмары и каракатицы, а также другие виды моллюсков, включая муку тонкого и грубого помола и гранулы.

Ранее сообщалось, что Беларусь входит в число лидеров по импорту целого ряда продуктов питания из России. Например, по пиву, сгущенке, шоколаду, подсолнечному маслу, майонезу и другим.

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