Беларусь вошла в тройку лидеров по импорту моллюсков из России

То есть поставки за границу выросли на 22%, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года.
«Российские экспортеры увеличили поставки моллюсков на зарубежные рынки: около 3,9 тыс. тонн», — говорится в сообщении Агроэкспорта.
При этом Беларусь вошла в тройку лидеров по импорту этой продукции.
Крупнейшим импортером российских моллюсков стал Китай, закупивший продукцию более чем на 12 млн долларов. На втором месте расположилась Южная Корея. В январе-мае объемы поставок в это государство в долларовом эквиваленте составили свыше трех млн.
Беларусь заняла третье место, импортировав российских моллюсков более чем на два миллиона долларов.
Отмечается, что в пятерку также вошли Тайвань и Казахстан, объем закупок которых превысил 700 тыс. долларов у каждого.
Основную часть российского экспорта составили мороженые гребешки, кальмары и каракатицы, а также другие виды моллюсков, включая муку тонкого и грубого помола и гранулы.
Ранее сообщалось, что Беларусь входит в число лидеров по импорту целого ряда продуктов питания из России. Например, по пиву, сгущенке, шоколаду, подсолнечному маслу, майонезу и другим.