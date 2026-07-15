В Fit Service заявили, что на Lifan, Zotye, Kaiyi запчасти в России найти трудно

Если вы рассматриваете покупку на вторичном рынке автомобилей Aito, Chery, Jetta, Skywell, Kaiyi, Haima, Lifan, Zotye, Brilliance или просто мало известные модели из КНР, то вы должны знать, что автозапчасти на них очень трудно достать. Этот список далеко не полный, а некоторые плохо продававшиеся машины скоро пополнят его. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».