Работник омского агропредприятия получил миллион за травму на производстве

Судебные приставы взыскали с предприятия в Азовском районе Омской области 1 млн рублей в пользу работника, получившего тяжёлую травму на производстве, сообщили в ГУФССП России по Омской области.
Инцидент произошёл во время рабочей смены: мужчину направили в неэксплуатируемое помещение у кормового цеха. Из-за отсутствия средств подстраховки он упал с деревянных лесов с высоты пяти метров на бетонный пол. Травма оказалась тяжёлой.
В ходе разбирательства установлено, что работодатель грубо нарушил требования охраны труда: привлёк сотрудника к функциям, не предусмотренным трудовым договором и не соответствующим его квалификации. Ранее суд уже обязал предприятие заключить с пострадавшим трудовой договор и наложил административный штраф.
После того как исполнительный документ поступил к приставам, руководству напомнили о необходимости погасить долг. Поскольку выплаты не последовало, на счета компании наложили арест. Через несколько дней деньги перечислили пострадавшему.
Ранее мы рассказывали, что в Омске механик ответит за гибель рабочего на заводе — он использовал штабелер для подъёма человека на высоту, что привело к трагедии.