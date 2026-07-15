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Работник омского агропредприятия получил миллион за травму на производстве

Сельхозпредприятие в Азовском районе выплатило 1 млн рублей компенсации сотруднику, который упал с пятиметровой высоты во время работы в неэксплуатируемом помещении.

Источник: Vardan Papikyan/CC0

Судебные приставы взыскали с предприятия в Азовском районе Омской области 1 млн рублей в пользу работника, получившего тяжёлую травму на производстве, сообщили в ГУФССП России по Омской области.

Инцидент произошёл во время рабочей смены: мужчину направили в неэксплуатируемое помещение у кормового цеха. Из-за отсутствия средств подстраховки он упал с деревянных лесов с высоты пяти метров на бетонный пол. Травма оказалась тяжёлой.

В ходе разбирательства установлено, что работодатель грубо нарушил требования охраны труда: привлёк сотрудника к функциям, не предусмотренным трудовым договором и не соответствующим его квалификации. Ранее суд уже обязал предприятие заключить с пострадавшим трудовой договор и наложил административный штраф.

После того как исполнительный документ поступил к приставам, руководству напомнили о необходимости погасить долг. Поскольку выплаты не последовало, на счета компании наложили арест. Через несколько дней деньги перечислили пострадавшему.

Ранее мы рассказывали, что в Омске механик ответит за гибель рабочего на заводе — он использовал штабелер для подъёма человека на высоту, что привело к трагедии.