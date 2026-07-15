Работник омского агропредприятия получил миллион за травму на производстве

В ходе разбирательства установлено, что работодатель грубо нарушил требования охраны труда: привлёк сотрудника к функциям, не предусмотренным трудовым договором и не соответствующим его квалификации. Ранее суд уже обязал предприятие заключить с пострадавшим трудовой договор и наложил административный штраф.