Комплекс с готовыми промплощадями появится на территории борской ОЭЗ «Кулибин»

Строительство промышленно-производственного комплекса запланировано на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в городе Бор, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
К решению этой задачи привлекли крупный холдинг AVA Group.
«Сочетание преференциальных условий ОЭЗ и готовых площадей позволит компаниям значительно сократить сроки реализации проектов», — заявил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Комплекс общей площадью до 90 тыс. кв. м будет строить в три этапа. Первую очередь планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году.
«Инвестор сможет выставлять помещения на продажу или предоставлять их в аренду резидентам особой экономической зоны. Планируемый объем инвестиций — 3,5 млрд рублей», — рассказал зампредседателя правительства Нижегородской области Артур Батурский.
Участок для реализации проекта предоставлен «AVA Group» в аренду Корпорацией развития Нижегородской области (управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин»).
«Большая часть промышленно-производственных корпусов на площадке в Дзержинске зарезервирована резидентами еще до ввода их в эксплуатацию, — рассказал гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. — Рассчитываем, что будущий комплекс привлечет в ОЭЗ “Кулибин” еще больше инвесторов».
Напомним, ОЭЗ «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Она включает государственную площадку, а также частные площадки «Ока-Полимер», ДПО «Пластик» и «Синтез ОКА», которые уже обеспечены инфраструктурой. В ноябре 2025 года подписано постановление о расширении территории ОЭЗ за счет площадки в городе Бор. Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль.
Напомним также, что Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, составленного АСИ. Это одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Владимиром Путиным.