Комплекс с готовыми промплощадями появится на территории борской ОЭЗ «Кулибин»

Напомним, ОЭЗ «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Она включает государственную площадку, а также частные площадки «Ока-Полимер», ДПО «Пластик» и «Синтез ОКА», которые уже обеспечены инфраструктурой. В ноябре 2025 года подписано постановление о расширении территории ОЭЗ за счет площадки в городе Бор. Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль.