В Омской области спрос на китайские авто с пробегом вырос на 4,5% в 2026 году

«Китайские автомобили с пробегом растут быстрее вторичного рынка в целом. За год их доля в предложении в целом по России увеличилась примерно на 15%, а в сегменте автомобилей не старше 10 лет — более чем на четверть», — отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев.