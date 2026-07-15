В Омской области спрос на китайские авто с пробегом вырос на 4,5% в 2026 году

Спрос на китайские автомобили с пробегом в Омской области за первое полугодие 2026 года вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего жители региона интересовались Chery Tiggo (T11), LIFAN Solano и Geely Emgrand EC7. Такие данные порталу Om1.ru Омск сообщили в Авито Авто.
По информации аналитиков, средняя стоимость китайского автомобиля с пробегом в регионе составила 1,86 млн рублей.
Самый заметный рост спроса среди брендов показали Zeekr (+51,7%) и Tank (+50,5%). Также в пятерку лидеров вошли Chery (+29,2%), LIFAN (+14,4%) и BYD (+13%).
Среди моделей наиболее заметно вырос интерес к Tank 300 — более чем в два раза. Также значительно увеличился спрос на Chery Tiggo (T11) (+51,7%), LIFAN Smily (320) (+34,9%), Chery Tiggo 7 Pro (+27,9%) и LIFAN Solano (+26,7%).
Самыми популярными китайскими автомобилями с пробегом в Омской области стали Chery Tiggo (T11), средняя стоимость которого составила 444 тыс. рублей, и LIFAN Solano со средней ценой 341 тыс. рублей. В десятку также вошли Geely Emgrand EC7, LIFAN X60, Geely MK, Geely MK Cross, Tank 300, Zeekr 001, BYD F3 и HAVAL M6.
За год заметнее всего подешевели BYD F3 (до 188 тыс. рублей), Geely MK (до 235 тыс. рублей), Geely MK Cross (до 238 тыс. рублей), LIFAN X50 (до 536 тыс. рублей), LIFAN X60 (до 570 тыс. рублей), Great Wall Hover H5 (до 663 тыс. рублей), Geely Emgrand X7 (до 763 тыс. рублей), Jetour X70 Plus (до 1,62 млн рублей) и Chery Tiggo 7 Pro (до 1,59 млн рублей).
«Китайские автомобили с пробегом растут быстрее вторичного рынка в целом. За год их доля в предложении в целом по России увеличилась примерно на 15%, а в сегменте автомобилей не старше 10 лет — более чем на четверть», — отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев.