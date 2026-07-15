Мобильные офисы ФНС откроют в Котово, Октябрьском и Котельниково

Мобильные офисы УФНС продолжают работу в Волгограде и районах области. Такая форма взаимодействия удобна для жителей отдаленных населенных пунктов — получить консультацию специалиста можно без визита в налоговую инспекцию. Как сообщает ИА «Высота 102», в конце июля — начале августа налоговая служба планирует выезды в Котово, Котельниково и Октябрьский. Состоится прием и в Волгограде.