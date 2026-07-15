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Волгоградское предприятие выпустило 400-тысячную тонну пищевой соли

Накануне своего 59-летия волгоградское АО «КАУСТИК» преодолело очередной производственный рубеж. Как сообщает ИА "Высота.

Накануне своего 59-летия волгоградское АО «КАУСТИК» преодолело очередной производственный рубеж. Как сообщает ИА «Высота 102», с момента запуска современного соляного производства предприятие выпустило 400 тысяч тонн пищевой соли «Экстра».

Отметим, производство мощностью 80 тысяч тонн готовой продукции в год было введено в эксплуатацию шесть лет назад. Сегодня в этом цехе трудятся 55 человек.

Выпарную соль «Экстра» производят из рассола поваренной соли Светлоярского месторождения. Она поставляется в двух формах — кристаллической и таблетированной. Кристаллическая соль используется в пищевой промышленности, при производстве бумаги, бытовой химии и средств гигиены. Таблетированная форма востребована в коммунальном хозяйстве и энергетике как реагент для умягчения воды.

Продукция волгоградского завода поставляется в 75 регионов России и 22 страны ближнего и дальнего зарубежья. Соль «Экстра» из Волгограда сегодня есть на столах в 44 регионах РФ и ряде стран СНГ.

Для справки. 15 июля 1967 года «КАУСТИК» первым в стране освоил выпуск инсектицида хлорофоса — эта дата считается днем рождения предприятия. Сегодня завод входит в число лидеров по производству каустической соды, хлорпарафинов, товарного хлора, соединений магния, средств для бассейнов и ряда пищевых добавок, многие из которых не имеют аналогов в России.

Фото: пресс-служба предприятия.

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