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Узбекистан лидирует по поставкам арбузов и черешни на Урал

Больше всего арбузов и черешни приехало в уральские магазины из Узбекистана.

«С мая по июнь в регион ввезли около восьми тысяч тонн бахчевых. Это в три раза больше, чем за такой же период прошлого года», — поделились статистикой таможенники, отметив, что 94,5 процента от всех поставок приходится на эту среднеазиатскую республику.

Арбузы также везут из стран Ближнего Востока и Китая, но в меньших объемах.

Начались поставки на Урал и любимой многими черешни. На сегодня ее ввезли уже более двух тысяч тонн — в четыре раза больше, чем годом ранее. Основной импортер — все тот же Узбекистан.

«Таможенный контроль скоропортящихся товаров осуществляется в приоритетном порядке. Важно сохранить свежесть фруктов и оперативно доставить их к потребителям, поэтому все таможенные операции проходят в максимально сжатые сроки», — говорит начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.