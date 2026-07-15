Узбекистан лидирует по поставкам арбузов и черешни на Урал

«С мая по июнь в регион ввезли около восьми тысяч тонн бахчевых. Это в три раза больше, чем за такой же период прошлого года», — поделились статистикой таможенники, отметив, что 94,5 процента от всех поставок приходится на эту среднеазиатскую республику.