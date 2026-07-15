СМИ: прогноз перевозчиков о росте цен на логистику из-за проблем с топливом реализовался

В Минтрансе не ждут значительных проблем с доставкой импорта из Китая в высокий сезон. Как указывают в министерстве, с марта объемы импортных контейнерных перевозок по железной дороге из Китая ежемесячно превышают показатели 2025 года более чем на 35% и инфраструктура Дальнего Востока готова к росту объемов. Портовые дальневосточные терминалы загружены только на 66% от мощности, за последние шесть лет перевалка там импортных контейнеров выросла почти в два раза, до 967 тыс. TEU в год. В министерстве добавили, что на сухопутных погранпереходах прием грузов осуществляется в полном объеме исходя из фактической пропускной способности и РФ и Китай располагают достаточными провозными возможностями в автоперевозках.