СМИ: прогноз перевозчиков о росте цен на логистику из-за проблем с топливом реализовался

Прогноз перевозчиков о росте цен на логистику из-за проблем с топливом реализовался. Как сообщает «Коммерсант», доставка из Китая автотранспортом подорожала не столько из-за удорожания дизтоплива, сколько за счет роста сроков доставки из-за очередей на АЗС и погранпереходах.
Автогрузовые перевозки на китайском направлении подорожали на 20−25% за последний месяц из-за топливного фактора, рассказал глава компании «Оптималог» Георгий Властопуло. По его словам, каждый день к стоимости прибавляется 10−20 тыс. руб. С апреля цена перевозки Шанхай—Москва с 730−750 тыс. руб. за машину увеличилась до 1,05−1,1 млн руб.
Коммерческий директор Eastex Тимур Савельев подтверждает, что средняя доставка фуры из Маньчжурии в Москву за последние полторы недели прибавила 50−70 тыс. руб. при базовой стоимости рейса 760−830 тыс. руб. «Доставка импортных товаров в среднем подорожала примерно на 20%, — говорит он.— Но дорожает не только сам километр — меняется время и предсказуемость доставки». Директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов также обращает внимание на «критическое снижение оборачиваемости подвижного состава». Суточный пробег на азиатском плече упал с 600−700 до 500 км, машина чаще стоит и каждый день простоя обходится перевозчику в 13−15 тыс. руб., рассказывает Тимур Савельев.
Замгендиректора по логистике NC Logistic Артем Васканян отмечает, что связывать рост цен на китайском направлении только с топливом некорректно: «Доля топлива в себестоимости автоперевозки составляет до трети. При этом дизтопливо подорожало лишь на несколько процентов». Гендиректор Pontis Expedition Андрей Зелинский уточняет, что ставки также растут из-за отложенного спроса и санкций. «Судя по конъюнктуре рынка, происходит отток китайских транспортных компаний и экспедиторов, работающих в России, — рассказывает он.— Это связано с повышением риска вторичных санкций и осложнением оформления санкционных грузов под экспортную лицензию перевозчиков».
«Импортеры вскоре начнут переориентироваться на контейнерные перевозки морем и железной дорогой», — прогнозирует Георгий Властопуло. По его словам, несмотря на то, что автотранспорт порой на 50% дороже морского фрахта, в пользу его говорила гарантия доставки за 18−25 дней из Китая и большая гибкость с точки зрения маршрута. Плюс к тому, из-за того что большое число перевозчиков изменило регионы работы, цены за год скорректировались с $16−18 тыс. до $10−12 тыс. за рейс. Но теперь это $14−15 тыс., и становится экономически нецелесообразно отправлять автотранспортом массовые товары, поясняет Георгий Властопуло.
По словам Тимура Савельева, компании дробят партии и уходят в мультимодальные схемы и спешка создает вторую волну удорожания. Так, рассказывает он, по железной дороге отправки из Китая в Россию через Забайкальск и Казахстан к июню подорожали на $150−250, свободные слоты разбирают заранее, сроки перегруза на погранпереходах занимают 7−20 дней. По морю ставки на это направление через Новороссийск прибавили $100 за двадцатифутовый (TEU) и $200 за сорокафутовый контейнер (FEU) — транзит там занимает 40−60 суток и места на август уже заканчиваются, продолжает господин Савельев. Через Владивосток, по его словам, ставки выросли на $200 за TEU и $400 за FEU.
«Переход с авто не убирает проблему, а переносит ее на смежные виды транспорта, где и без того тесно», — констатирует Савельев.
В Минтрансе не ждут значительных проблем с доставкой импорта из Китая в высокий сезон. Как указывают в министерстве, с марта объемы импортных контейнерных перевозок по железной дороге из Китая ежемесячно превышают показатели 2025 года более чем на 35% и инфраструктура Дальнего Востока готова к росту объемов. Портовые дальневосточные терминалы загружены только на 66% от мощности, за последние шесть лет перевалка там импортных контейнеров выросла почти в два раза, до 967 тыс. TEU в год. В министерстве добавили, что на сухопутных погранпереходах прием грузов осуществляется в полном объеме исходя из фактической пропускной способности и РФ и Китай располагают достаточными провозными возможностями в автоперевозках.
Но участники рынка пока ожидают дальнейшего удорожания перевозок. «Мы имеем дело не с разовым ценовым всплеском, а с системным сжатием провозных мощностей, где топливо стало спусковым крючком, но не единственной причиной», — подчеркивает Тимур Савельев. По его оценке, рост ставок продолжится как минимум до конца лета, пока разбирают слоты на август, а стабилизация возможна не раньше, чем нормализуется топливный рынок.