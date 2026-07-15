Qazaq Oil открыл седьмой отель Keruen Inn в Караганде

Новый Keruen Inn общей площадью более 1000 квадратных метров рассчитан на 31 номер и создан с учетом потребностей как деловых путешественников, так и тех, кто отправляется в дорогу на личном автомобиле. Помимо комфортного размещения, в отеле предусмотрен современный конференц-зал, позволяющий проводить деловые встречи, переговоры и корпоративные мероприятия.