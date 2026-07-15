Трассу Алматы — Каскелен расширят до восьми полос

«Министр транспорта Нурлан Сауранбаев представил проект по расширению проезжей части участка автодороги от города Алматы до города Қаскелен, протяженностью 8 км, до восьми полос. Финансирование предоставляется через Банк развития Казахстана. Планируется строительство двух развязок и девяти надземных пешеходных переходов. В результате пропускная способность на этом участке увеличится в два раза», — говорится в сообщении.
Завершить строительные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется до декабря 2027 года.
«Глава государства обратил внимание на жалобы жителей Алматы и близлежащих населенных пунктов относительно высокой загруженности дороги Алматы — Қаскелен. Президент поручил незамедлительно приступить к реализации проекта расширения дороги. До конца этой недели подрядчику необходимо мобилизовать технику и персонал. В понедельник, 20 июля, начать строительные работы. Поручение главы государства должно быть выполнено качественно и в максимально сжатые сроки», — поручил премьер-министр Олжас Бектенов.
Он заявил, что стоимость проекта является фиксированной и не должна увеличиваться.
Бектенов также поручил зафиксировать стоимость земельных участков, подлежащих выкупу для реализации проекта, по состоянию на 14 июля, чтобы исключить спекуляции.
По словам акима Алматы Дархана Сатыбалды, ежедневно в город въезжают около 300 тыс. автомобилей, а с учетом внутреннего транспорта общий трафик превышает 1 млн машин. Он отметил, что дорога Алматы — Каскелен остается одним из самых загруженных участков Алматинской агломерации — интенсивность движения здесь достигает около 60 тыс. автомобилей в сутки. Также аким сообщил о проекте пробивки проспекта Абая до БАКАД.
Аким Алматинской области Марат Султангазиев, в свою очередь, сообщил о начале строительства альтернативной дороги протяженностью 32 км от села Узынагаш. По его словам, проект позволит снизить нагрузку на трассу Алматы — Каскелен.
«По указанным проектам решение земельных вопросов в городе Алматы и Алматинской области находится на завершающей стадии. Кроме того, были обсуждены меры по развитию Алматинской агломерации. Рассмотрены проекты дорог по направлению Алматы — Есик, Алматы — Талғар. Также ведется работа по развитию рельсового транспорта и Алматинского метрополитена», — отмечается в информации.
Премьер-министр поручил принять комплексные меры для решения проблем транспортной связанности Алматинской агломерации.