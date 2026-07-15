Трассу Алматы — Каскелен расширят до восьми полос

По словам акима Алматы Дархана Сатыбалды, ежедневно в город въезжают около 300 тыс. автомобилей, а с учетом внутреннего транспорта общий трафик превышает 1 млн машин. Он отметил, что дорога Алматы — Каскелен остается одним из самых загруженных участков Алматинской агломерации — интенсивность движения здесь достигает около 60 тыс. автомобилей в сутки. Также аким сообщил о проекте пробивки проспекта Абая до БАКАД.