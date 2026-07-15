«Известия»: в 13 регионах России восстановилось снабжение бензином на АЗС

В частности, в Нововоронеже очевидцы сняли на видео очередь на АЗС, ~в которой находилось около 150 машин.~ Запись с автомобильного видеорегистратора опубликовал Telegram-канал «Мой и твой Воронеж». А на Урале водитель Porsche с номерным знаком 007 приехал на АЗС заправляться без очереди и избил другого водителя, возмутившегося этому факту.