Малый бизнес Красноярского края может получить до 30 млн рублей на проекты в сфере ИИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Фонд содействия инновациям открыл прием заявок на конкурс «Развитие — Искусственный интеллект». Он проводится в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национального проекта «Экономика данных» и направлен на поддержку малых технологических компаний.
«В рамках конкурса отбираются проекты по пяти направлениям: фундаментальные языковые и мультимодальные модели искусственного интеллекта для прикладных задач, компьютерное зрение, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, перспективные методы искусственного интеллекта для автоматизации интеллектуальной и физической активности», — сообщает Министерство цифрового развития Красноярского края.
Победители конкурса смогут получить грант до 30 млн рублей. При этом заявитель должен обеспечить внебюджетное софинансирование в размере не менее 20% от суммы гранта. Реализация за 12 или 18 месяцев.
По итогам работы участники должны создать и испытать опытно-промышленный образец продукции, подать заявки на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, а также включить разработку в российские государственные реестры программного обеспечения или радиоэлектронной продукции.
Одним из обязательных условий участия является присоединение к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта.
Заявки принимаются до 20 июля 2026 года.