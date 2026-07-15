Доходы белорусов выросли на 7,9% в годовом выражении

Как уточнили в статистическом комитете, зарплата занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов — 66,1%.
На втором месте — различные трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другое), их доля равняется — 22,5%.
Доходы от бизнеса занимают 6,7%, а от собственности и прочие — 4,7%.
В Белстате обратили внимание, что эти данные уже «очищены» от различных налогов и сборов, а также скорректированы с учетом инфляции.
Ранее статистические комитет сообщил данные по номинальной начисленной средней зарплате за май. Она поставила 3003,5 рубля.
Самый высокий средний заработок традиционно зафиксирован в белорусской столице — 3891 рубль. На втором месте находится Минская область с показателем 3093,9 рубля, на третьем — Гродненская область, где средняя зарплата составила 2708,6 рубля.
В ЕАБР в свою очередь отмечали, что рост реальных заработных плат ускорился. По мнению аналитиков, это создает условия для расширения потребительского спроса. По данным банка, в мае этого года реальные зарплаты белорусов увеличились на 7,5% после роста на 6,7% в апреле.