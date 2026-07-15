Доходы белорусов выросли на 7,9% в годовом выражении

В ЕАБР в свою очередь отмечали, что рост реальных заработных плат ускорился. По мнению аналитиков, это создает условия для расширения потребительского спроса. По данным банка, в мае этого года реальные зарплаты белорусов увеличились на 7,5% после роста на 6,7% в апреле.