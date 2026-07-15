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Доходы белорусов выросли на 7,9% в годовом выражении

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-мае нынешнего года выросли на 7,9% к аналогичному периоду 2025-го, сообщает Белстат.

Источник: Sputnik.by

Как уточнили в статистическом комитете, зарплата занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов — 66,1%.

На втором месте — различные трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другое), их доля равняется — 22,5%.

Доходы от бизнеса занимают 6,7%, а от собственности и прочие — 4,7%.

В Белстате обратили внимание, что эти данные уже «очищены» от различных налогов и сборов, а также скорректированы с учетом инфляции.

Ранее статистические комитет сообщил данные по номинальной начисленной средней зарплате за май. Она поставила 3003,5 рубля.

Самый высокий средний заработок традиционно зафиксирован в белорусской столице — 3891 рубль. На втором месте находится Минская область с показателем 3093,9 рубля, на третьем — Гродненская область, где средняя зарплата составила 2708,6 рубля.

В ЕАБР в свою очередь отмечали, что рост реальных заработных плат ускорился. По мнению аналитиков, это создает условия для расширения потребительского спроса. По данным банка, в мае этого года реальные зарплаты белорусов увеличились на 7,5% после роста на 6,7% в апреле.