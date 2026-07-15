Опасность переводов с карты на карту раскрыл юрист

Юрист предостерег от переводов денег с карты на карту. Руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский заявил, что такие операции могут повлечь проверки со стороны контролирующих органов.
Волгоградцам, как и всем жителям России, стоит знать об этих рисках. По словам Хаминского, если получатель перевода окажется связан с экстремистской или террористической деятельностью, операция заинтересует правоохранительные органы. Сам факт платежа не нарушает закон, но плательщика могут обязать подтвердить законную цель — предоставить документы о покупке.
Отдельный риск — зарплата, которую работодатель переводит с личного счета вместо расчетного счета компании: это могут расценить как сокрытие доходов.
Хаминский пояснил, что при подтверждении такой схемы компании доначислят НДФЛ, страховые взносы, пени и штрафы. Налоговые органы внимательно анализируют движение средств на личных картах, поскольку их часто используют для незарегистрированной предпринимательской деятельности, — пишет «Прайм».
При переводах стоит сохранять документы, подтверждающие цель платежа, — чеки, договоры, переписку с получателем.
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