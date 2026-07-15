Опасность переводов с карты на карту раскрыл юрист

Волгоградцам, как и всем жителям России, стоит знать об этих рисках. По словам Хаминского, если получатель перевода окажется связан с экстремистской или террористической деятельностью, операция заинтересует правоохранительные органы. Сам факт платежа не нарушает закон, но плательщика могут обязать подтвердить законную цель — предоставить документы о покупке.