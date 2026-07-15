В июне новые квартиры по программе реновации получили около 3,4 тысячи москвичей

В июне договоры на комфортное жилье по программе реновации с городом заключили почти 3,4 тысячи жителей из 151 старого дома. Об этом сообщила Екатерина Соловьева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества.
«В июне документы на квартиры в новостройках по программе реновации оформили почти 3,4 тысячи горожан из 151 старого дома. Это второй по величине показатель за квартал: в апреле договоры на комфортное жилье заключили около 4,1 тысячи москвичей, а в мае —свыше 3,2 тысячи участников переселения. Больше всего правообладателей за первый месяц лета появилось на северо-западе столицы — почти 740 человек. На юго-востоке квартиры в новостройках получили около 520 жителей расселяемых зданий, а на севере — свыше 440», — рассказала Екатерина Соловьева.
По всем вопросам, связанным с оформлением документов и переездом, участники программы могут обращаться в центры информирования на первых этажах новостроек. После завершения переселения на их месте открываются объекты социальной инфраструктуры: магазины, кафе, аптеки, предприятия сферы услуг и городские организации.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в районе Щербинка возвели трехсекционный 11-этажный монолитный жилой комплекс по программе реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал, что программа помогает формировать гармоничную безбарьерную среду.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.