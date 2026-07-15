В июне новые квартиры по программе реновации получили около 3,4 тысячи москвичей

«В июне документы на квартиры в новостройках по программе реновации оформили почти 3,4 тысячи горожан из 151 старого дома. Это второй по величине показатель за квартал: в апреле договоры на комфортное жилье заключили около 4,1 тысячи москвичей, а в мае —свыше 3,2 тысячи участников переселения. Больше всего правообладателей за первый месяц лета появилось на северо-западе столицы — почти 740 человек. На юго-востоке квартиры в новостройках получили около 520 жителей расселяемых зданий, а на севере — свыше 440», — рассказала Екатерина Соловьева.