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Спрос на внутренние перевозки грузов вырос в Беларуси на 58%

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Спрос на импортные перевозки в Беларуси продолжает падать, сообщила международная логистическая платформа ATI.SU.

Источник: Sputnik.by

Там констатировали, что поток заявок на перевозки в Беларусь из других стран в первом полугодии уменьшился на12%, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Экспортные перевозки за январь-июнь, напротив, прибавили 15%.

Намного более существенный рост продемонстрировали внутренние перевозки: плюс 58%.

Если рассматривать отдельно второй квартал, то число заявок на внутренние перевозки выросли на 33% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

Импорт-экспорт

Спрос на экспортные перевозки во втором квартале увеличился лишь на 1% в годовом выражении. За первое полугодие он подрос на 15%.

«Тенденции, по традиции, задает Россия, спрос на перевозки с которой во втором квартале просел на 2%. Самый значительный рост показали Казахстан (+45%) и Узбекистан (+128%)», — пояснили в ATI.SU.

Что касается импорта, то в целом за первое полугодие рынок сжался на 12% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Основной объем в импорте также обеспечивает Россия, показавшая снижение количество заявок на перевозки на 4% во втором квартале. Китай и Казахстан, наоборот, продемонстрировали прирост: плюс 45% и плюс 20%, соответственно.

Причины сокращений

Как полагают представители логистической платформы, основным сдерживающим фактором в грузоперевозках с Россией, вероятнее всего, стало усиление контроля на белорусско-российской границе, введение обязательного использования навигационных пломб для определенных категорий грузов. Логисты считают, что сыграла роль и новая система подтверждения ожидания товаров (СПОТ).

«Все эти меры объективно усложняют логистику с ключевым партнером, увеличивают себестоимость рейсов и добавляют бюрократической нагрузки при оформлении документов. Хотя пока эти факторы не оказывают критического влияния на рынок», — подчеркнули в компании.

Там напомнили, что по отдельным пунктам системы СПОТ для белорусских перевозчиков действует отсрочка до конца октября.

Тем не менее, рынок уже начал реагировать на изменения и в условиях усложнения работы на российском направлении перевозчики отдают предпочтение другим маршрутам, связанным с меньшими рисками. Отсюда — рост спроса на внутренние перевозки, а также на перевозки со странами Азии — Казахстана, Узбекистана и Китая.

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