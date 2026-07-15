Спрос на внутренние перевозки грузов вырос в Беларуси на 58%

Тем не менее, рынок уже начал реагировать на изменения и в условиях усложнения работы на российском направлении перевозчики отдают предпочтение другим маршрутам, связанным с меньшими рисками. Отсюда — рост спроса на внутренние перевозки, а также на перевозки со странами Азии — Казахстана, Узбекистана и Китая.