В Башкирии показали работу крупнейшего в стране агродрона

В Башкирии продемонстрировали крупнейший в стране агродрон. Технологическую новинку показали на «Дне поля‑2026» в Уфимском районе. Мирный беспилотник может поднимать более 100 кг и обрабатывать 10 га за заход. Применение такой техники помогает справиться с химпрополкой в дождливый сезон.