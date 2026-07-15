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В Башкирии показали работу крупнейшего в стране агродрона

В Башкирии продемонстрировали крупнейший в стране агродрон. Технологическую новинку показали на «Дне поля‑2026» в Уфимском районе. Мирный беспилотник может поднимать более 100 кг и обрабатывать 10 га за заход. Применение такой техники помогает справиться с химпрополкой в дождливый сезон.

Источник: минсельхоз РБ | МАХ

По данным минсельхоза РБ, растениеводческие предприятия региона сейчас имеют 6 тыс. единиц техники с навигацией и более 30 дронов для мониторинга. К 2030 году планируют довести парк до 200 единиц.

37 роботизированных комплексов запущены на молочных фермах. Также животноводческие компании начали использовать ИИ-камеры: система за 3−4 дня предсказывает болезнь животных по движениям.

В сфере пчеловодства используется программно-аппаратный комплекс «Цифровой улей 2.0» с GPS‑трекингом и удалённым контролем пасек.

«Это часть нацпроекта по технологическому обеспечению продбезопасности. Внедрение современных решений становится главным конкурентным преимуществом для хозяйств республики», — отметили в минсельхозе РБ.