Белорусы стали богаче на 7,9% — вот за счет чего

В общем объеме доходов белорусов зарплаты занимают 66,1%, трансферты населению в виде пенсий, пособий, стипендий и иных трансфертов — 22,5%, доходы от предпринимательской и другой доходной деятельности — 6,7%, и еще 4,7% приносят доходы от собственности и другие.