Белорусы стали богаче на 7,9% — вот за счет чего

В Национальном статистическом комитете сообщили, что жители Беларуси стали богаче на 7,9%.
Это связано с ростом реальных располагаемых денежных доходов белорусов в январе — мае на 7,9% к уровню 2025 года.
В общем объеме доходов белорусов зарплаты занимают 66,1%, трансферты населению в виде пенсий, пособий, стипендий и иных трансфертов — 22,5%, доходы от предпринимательской и другой доходной деятельности — 6,7%, и еще 4,7% приносят доходы от собственности и другие.
Напомним, Белстат предоставляет данные о реальных располагаемых денежных доходах за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректировав их на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Еще МНС сказало, какие налоги могут не платить пенсионеры в Беларуси.
А в Минске прокуратура вернула месячную зарплату в частном медцентре.