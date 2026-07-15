Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы стали богаче на 7,9% — вот за счет чего

Белстат заявил, что белорусы стали богаче на 7,9%

Источник: Комсомольская правда

В Национальном статистическом комитете сообщили, что жители Беларуси стали богаче на 7,9%.

Это связано с ростом реальных располагаемых денежных доходов белорусов в январе — мае на 7,9% к уровню 2025 года.

В общем объеме доходов белорусов зарплаты занимают 66,1%, трансферты населению в виде пенсий, пособий, стипендий и иных трансфертов — 22,5%, доходы от предпринимательской и другой доходной деятельности — 6,7%, и еще 4,7% приносят доходы от собственности и другие.

Напомним, Белстат предоставляет данные о реальных располагаемых денежных доходах за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректировав их на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Еще МНС сказало, какие налоги могут не платить пенсионеры в Беларуси.

А в Минске прокуратура вернула месячную зарплату в частном медцентре.