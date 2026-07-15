«Туристы берут, свои возмущаются»: обзор цен на Центральном рынке и на Сельме

Заходим в мясной отдел. Здесь душновато, в воздухе отчетливо ощущается плотный запах сырого мяса. Присматриваемся к ценникам: за килограмм говяжьей мякоти просят 950 рублей, ребра можно купить в среднем за 600−700. Свинина — местный хит: цена за килограмм фермерского шейного карбоната доходит до 650 рублей, за грудинку просят 450. Свежее куриное филе здесь обойдется в 550 рублей за кило, за голень — в 380 рублей. В мясном павильоне настроения у продавцов нерадужные. «Почти не покупают, даже туристы. Налоги — ужас, аренда дорожает, но деваться некуда, продаём как можем», — говорит один из стоящих за прилавком мужчин. Его мнение разделяют женщины, торгующие рядом: «Спроса нет, не хотят покупать!» К слову, если пройтись по рядам с «заморозкой», которые находятся за пределами мясного отдела, прикупить мяса и курицы получится по куда более «дружеским» ценам: свиная рулька по 240 ₽/кг, грудинка — 350, ребра — 160, куриные бедра — 279, окорочка — 279, голень куриная — 289, филе куриное —349. Здесь и торговля идет бойко, и продавцы на отсутствие спроса не жалуются, хотя арендой тоже недовольны.