«Туристы берут, свои возмущаются»: обзор цен на Центральном рынке и на Сельме

Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали на двух крупных рынках города — Центральном и на Сельме, пообщались с продавцами, изучили цены. Картина получилась противоречивой: кто-то жалуется на падение спроса и рост налогов, другие же утверждают, что у них всё стабильно и проблем нет. При этом всех беспокоит дорогая коммуналка и регулярно растущая арендная плата за место на рынке.
Публикация подготовлена студентами направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта в рамках творческой студии «Нового Калининграда». Другие публикации из этой серии читайте по ссылке.
Центральный рынок — всего в нескольких минутах ходьбы от площади Победы. Толпы народа, прилавки в фруктово-овощных рядах ломятся от овощей и фруктов. «Помидоры берите, могу сделать скидку!» — слышится с одной стороны. «Смотрите, какая клубника! Своя! Дешевле не найдете!» — зазывают с другой. Выбор огромен, глаза разбегаются. Оцениваем сезонный «фруктовый ассортимент»: клубника от 400 рублей за полкило, арбузы от 100 ₽ за килограмм, абрикосы 350−400 ₽ за кг, нектарины 350−700 ₽, черешня — 500−600.
Заодно «прицениваемся» к овощам. Помидоры и огурцы от 170−200 рублей за килограмм, но за отдельные сорта просят дороже чуть ли не вдвое. Молодая картошка от 100 рублей, а вот за морковь нового урожая хотят аж 180. Молодая капуста в пределах ста рублей, лук — до 90, чеснок на Центральном рынке стоит 600 за кг, впрочем, его тут предлагают и поштучно по фиксированным ценам, которые зависят от размера головки чеснока — от 50 рублей и выше.
Изучая цены, заодно общаемся с торговцами, интересуясь, как им живется в нынешних экономических условиях. Продавец ягод и фруктов Татьяна настроена оптимистично: «В целом дела обстоят замечательно, со всем справляемся, налоги платим, претензий никаких нет. Спрос есть, держится он в основном на туристах». Татьяна отмечает, что проблема в разной платежеспособности: у туристов денег больше, поэтому они редко смотрят на цену продуктов, а местные жители возмущаются ценообразованием чаще.
Другие продавцы, торгующие местной ягодой, смотрят в будущее с меньшим оптимизмом. Говорят, что покупают у них плохо, и скорее это связано с расположением точек. Туристы к ним заглядывают редко, а местные недовольны ценами. «Аренду плати, а спроса нет, не покупают», — посетовала одна из продавцов. В других «фруктовых» точках говорят, что у них берут товар не так хорошо, как хотелось бы. На вопрос о причинах, отвечают: «Из-за цен».
Заходим в мясной отдел. Здесь душновато, в воздухе отчетливо ощущается плотный запах сырого мяса. Присматриваемся к ценникам: за килограмм говяжьей мякоти просят 950 рублей, ребра можно купить в среднем за 600−700. Свинина — местный хит: цена за килограмм фермерского шейного карбоната доходит до 650 рублей, за грудинку просят 450. Свежее куриное филе здесь обойдется в 550 рублей за кило, за голень — в 380 рублей. В мясном павильоне настроения у продавцов нерадужные. «Почти не покупают, даже туристы. Налоги — ужас, аренда дорожает, но деваться некуда, продаём как можем», — говорит один из стоящих за прилавком мужчин. Его мнение разделяют женщины, торгующие рядом: «Спроса нет, не хотят покупать!» К слову, если пройтись по рядам с «заморозкой», которые находятся за пределами мясного отдела, прикупить мяса и курицы получится по куда более «дружеским» ценам: свиная рулька по 240 ₽/кг, грудинка — 350, ребра — 160, куриные бедра — 279, окорочка — 279, голень куриная — 289, филе куриное —349. Здесь и торговля идет бойко, и продавцы на отсутствие спроса не жалуются, хотя арендой тоже недовольны.
«Заплываем» в рыбный отдел. Здесь, по словам продавцов, находится самый ходовых товаров для туристов. Ассортимент щедрый: тут вам предложат и свежий улов, и «заморозку», и рыбу горячего и холодного копчения, вяленую, провесную, слабосоленую… В общем, найдется предложение на любой вкус, были бы деньги. Цены, к слову, довольно «кусачие» — по крайней мере, если отталкиваться от средних доходов жителей региона. Угорь горячего копчения 2650−4000, копченая скумбрия 1150 —1100, морской окунь горячего копчения 1200, копченая салака — 590. Самым «демократичным» предложением в день нашего визита оказался свежий лещ по 380 ₽/кг. Судака продавали за 900 — 130, камбалу — за 680.
Продавцы рассказывают, что спрос большой, покупают много — от туристов до местных. Больше всего местной рыбы, но есть и привозная. Одни торговцы бодро заявляют: спрос увеличился, туристов стало больше, всё идёт неплохо. Другие более сдержанны: цены на рыбу выросли, но это происходит везде, и на спросе сказывается некритично. По поводу аренды и налогов претензий ни у кого нет, у всех стабильно хорошо: «Платим 60 тыс. аренду, коммуналка около 8000».
На вопрос о цене одна из продавщиц разводит руками: «Цены везде высокие, и что теперь? Так что у нас всё нормально, никто не жалуется».
Покидаем оживленный и многолюдный Центральный рынок и направляемся в «Green Market» на Челнокова. Здесь наблюдается совсем другая история. Этот рынок в основном ориентирован на тех, кто живёт поблизости. Продавцы здесь не пытаются завлечь покупателей криками, а аккуратно спрашивают, если видят, что вас что-то явно заинтересовало. Но атмосфера рыночной торговли всё равно чувствуется: «Что для вас? Клубника? Сколько вам нужно, хотите попробовать?» Клубника здесь, кстати, дороже, чем на Центральном рынке, ее цена доходит до 1250 рублей за килограмм. Почему так — продавцы не говорят.
Картошка тоже дороже — до 150 рублей за кило. Лук и морковь стоят примерно так же. Зато дешевле свинина и курица: карбонат 470, свиная вырезка 600, куриное филе от 400, бедра 270. А вот говядина такая же дорогая: за ребра просят 650, за мякоть 1000, за шейный отруб 820.
Что касается рыбы, то на свежую цены немного пониже, чем в центре Калининграда: леща предлагают по 210−360 рублей за килограмм, судака — от 500.Копченая рыба стоит плюс-минус так же: угорь горячего копчения 2900- 3000, скумбрия хол./гор. — 1200, окунь г/к — 1300. При этом ассортимент здесь значительно скромнее.
Пространство крытого рынка небольшое, поэтому покупатели не торопясь осматривают продукцию, интересуются, сравнивают либо целенаправленно идут уже к своим знакомым продавцам. Последние рассказывают, что свободных мест здесь нет, все точки заняты. Спрос на продукцию хороший, выстраиваются очереди из покупателей.
Рассказы о стоимости аренды, правда, удивляют. «Очень дорого, мы платим около 250 тыс. в месяц. Это и аренда, и коммуналка», — рассказывает один из продавцов (правда, не очень понятно — это аренда за одну точку или несколько).
В сырной лавке уточняют, что платежи для продавцов подняли, но, «чуть-чуть, немного». «Каждые полгода поднимают, — утверждают они. — Недавно подняли на 5−10 тысяч коммуналку — как и на Центральном». Аренда точки на улице стоит 60 тысяч. За прилавок с холодильником нужно заплатить 70 тысяч аренды плюс 50 тысяч коммуналки, сюда же, как нам сказали, ещё входит рубка мяса, кондиционеры и тд. Рыбные ряды — самые дорогие. Аренда достигает 150 тысяч, есть и точка за 52 тысячи. Коммуналка — от 12 тысяч в месяц. Летом обычно покупают активнее — на Сельму тоже подтягиваются туристы.
Как говорят и сами продавцы, и некоторые покупатели, рынки давно уже проигрывают сетевым магазинам в плане цен: сюда в основном ходят к своим продавцам за хорошим мясом и рыбой, за качественными продуктами и оригинальными деликатесами. Спад спроса в последний год уже хорошо заметен местным торговцам: идет переориентация на более дешевые магазины. «Я только курицу и колбасу здесь беру. А овощи — в магазине, там дешевле», — вслух подтверждает выводы продавцов одна из покупательниц, с которой мы сталкиваемся на выходе с рынка.
Текст: Женя Зинченко, Кристина Пащенко, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».