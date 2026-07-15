Бектенов, Жумангарин, Такиев: объявлен новый состав совета директоров холдинга «Байтерек»

Согласно информации на официальном сайте холдинга «Байтерек», членами совета директоров холдинга избраны:
премьер-министр РК Олжас Бектенов;
первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев;
заместитель премьер-министра, министр нацэкономики Серик Жумангарин;
помощник президента Нурлан Байбазаров;
министр финансов Мади Такиев;
министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев;
председатель правления нацхолдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин;
Ху Фред Зулиу;
Пехочиньский Януш Валенти;
Чарон Вардини Бин Мохзани.
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть работу холдинга для усиления поддержки реального сектора экономики и привлечения инвестиций.
Кроме того, сообщалось о планах по изменению структуры холдинга «Байтерек».
В ближайшие годы капитализацию холдинга собираются увеличить на 1 трлн тенге.