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Бектенов, Жумангарин, Такиев: объявлен новый состав совета директоров холдинга «Байтерек»

Холдинг «Байтерек» утвердил новый состав совета директоров. В него вошли десять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Источник: Nur.kz

Согласно информации на официальном сайте холдинга «Байтерек», членами совета директоров холдинга избраны:

  • премьер-министр РК Олжас Бектенов;

  • первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев;

  • заместитель премьер-министра, министр нацэкономики Серик Жумангарин;

  • помощник президента Нурлан Байбазаров;

  • министр финансов Мади Такиев;

  • министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев;

  • председатель правления нацхолдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин;

  • Ху Фред Зулиу;

  • Пехочиньский Януш Валенти;

  • Чарон Вардини Бин Мохзани.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть работу холдинга для усиления поддержки реального сектора экономики и привлечения инвестиций.

Кроме того, сообщалось о планах по изменению структуры холдинга «Байтерек».

В ближайшие годы капитализацию холдинга собираются увеличить на 1 трлн тенге.