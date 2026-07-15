Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США признали провал плана по выпуску 155-мм снарядов

Армия США признала, что план по наращиванию выпуска артиллерийских снарядов калибра 155 мм провалился. Завод в Меските в штате Техас так и не смог запустить производство. Об этом сообщает CBS со ссылкой на доклад надзорного органа Пентагона.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Предприятие не произвело ни одной детали для артиллерийских снарядов, которая соответствовала бы требованиям контракта. Расходы в 469 миллионов долларов могли бы быть использованы на другие приоритетные задачи для армии», — говорится в сообщении CBS со ссылкой на оборонное ведомство.

Украина уже получила более 3 млн 155-мм снарядов. За четыре года арсенал Пентагона по этому типу боеприпасов сократился на 3,6 млн штук.

Чтобы компенсировать дефицит, американские военные планировали поднять производство с 14 тыс. до 100 тыс. снарядов в месяц к октябрю 2025 года. Для этого были вложены средства в строительство завода в Техасе, который должен был выпускать комплектующие.

К марту 2026 года объем выпуска составил всего 36 тысяч снарядов ежемесячно. Ключевая причина провала — завод в Меските так и не произвел ни одной из 30 тысяч металлических заготовок для боеприпасов, которые были запланированы на месяц.

В Пентагоне прогнозируют: к сентябрю 2026 года показатели поднимутся лишь до 71 тысячи снарядов в месяц. Это 71% от целевого уровня.

В отчете отмечают, что отставание вызвано сбоями в работе подрядчика. Необходимые испытания оборудование не прошло.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше