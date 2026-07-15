В США признали провал плана по выпуску 155-мм снарядов

«Предприятие не произвело ни одной детали для артиллерийских снарядов, которая соответствовала бы требованиям контракта. Расходы в 469 миллионов долларов могли бы быть использованы на другие приоритетные задачи для армии», — говорится в сообщении CBS со ссылкой на оборонное ведомство.
Чтобы компенсировать дефицит, американские военные планировали поднять производство с 14 тыс. до 100 тыс. снарядов в месяц к октябрю 2025 года. Для этого были вложены средства в строительство завода в Техасе, который должен был выпускать комплектующие.
К марту 2026 года объем выпуска составил всего 36 тысяч снарядов ежемесячно. Ключевая причина провала — завод в Меските так и не произвел ни одной из 30 тысяч металлических заготовок для боеприпасов, которые были запланированы на месяц.
В Пентагоне прогнозируют: к сентябрю 2026 года показатели поднимутся лишь до 71 тысячи снарядов в месяц. Это 71% от целевого уровня.
В отчете отмечают, что отставание вызвано сбоями в работе подрядчика. Необходимые испытания оборудование не прошло.