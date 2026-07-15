В США признали провал плана по выпуску 155-мм снарядов

«Предприятие не произвело ни одной детали для артиллерийских снарядов, которая соответствовала бы требованиям контракта. Расходы в 469 миллионов долларов могли бы быть использованы на другие приоритетные задачи для армии», — говорится в сообщении CBS со ссылкой на оборонное ведомство.