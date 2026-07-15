Неожиданная правда о деньгах: Нацбанк показал, что делают с банкнотами перед выпуском

«Даже если вы случайно забудете банкноту в кармане и постираете ее в стиральной машине, для нас это не станет неожиданностью — такой сценарий уже предусмотрен в ходе испытаний. Во время тестов образцы подвергаются воздействию воды, моющих средств, механического трения и температур, максимально приближенных к бытовым условиям эксплуатации», — рассказали в Нацбанке.