«Это поистине историческая стройка»: мэр Краснодара проверил реконструкцию Западного обхода

В Краснодаре идет третий этап реконструкции Западного Обхода. В рамках него в порядок приведут участок от улицы Средней до транспортной развязки на улице им. Дзержинского. Протяженность реконструируемого участка составляет около 3,5 километра.
Сейчас специалисты снимают старый асфальт сразу в двух направлениях и демонтируют остановочные пункты. Работы начались в конце июня.
После того, как рабочие снимут асфальт, начнется переустройство инженерных сетей, строительство ливневой канализации и нескольких КНС, расширение дороги.
Когда все работы будут завершены, то Западный Обход станет шестиполосной магистралью. По обоим сторонам его сделают тротуары.
Глава Краснодара Евгений Наумов назвал работы «поистине исторической стройкой».
«Я понимаю, что проведение работ доставляет жителям неудобства, но реконструкция позволит здесь создать полноценную широкую дорогу. Все работы необходимо выполнять качественно, в срок, информируя жителей о новых изменениях в организации дорожного движения при очередных этапах работ», — сказал мэр во время выездного совещания, прошедшего 14 июля.
На время проведения реконструкции для проезда автомобилией оставили только две полосы. Движение идет по временной схеме. Водителей призывают учитывать эти изменения при планировании поездок и быть внимательными.
Реконструкция Западного Обхода в Краснодаре началась в 2025 году сразу на двух отрезках. На участке от Немецкой деревни до улицы Средней реботы уже близятся к завершению. Дорогу там уже расширили, новый асфальт уложили. Рабочие организуют надземный пешеходный переход.
Еще один участок — дорога от «Ленты» до Немецкой деревни. Там рабочие устраивают ливневую и бытовую канализации, переустраивают водопроводные сети, устанавливают фундамент для шумозащитных экранов.
Реконструкция участка Западного Обхода от улицы им. Красных Партизан до «Немецкой деревни» выполняется в рамках программы «25/35».