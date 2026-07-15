«Это поистине историческая стройка»: мэр Краснодара проверил реконструкцию Западного обхода

Реконструкция Западного Обхода в Краснодаре началась в 2025 году сразу на двух отрезках. На участке от Немецкой деревни до улицы Средней реботы уже близятся к завершению. Дорогу там уже расширили, новый асфальт уложили. Рабочие организуют надземный пешеходный переход.