ИИ-помощник ГигаЧат теперь распознает эмоции и находит нужные моменты в длинных аудио

Сбер также выложил в открытый доступ GigaAM Multilingual — семейство моделей автоматического распознавания речи. Это первая российская открытая модель, работающая с несколькими языками, и лучшее из открытых решений по качеству распознавания речи на русском. По замерам, GigaAM допускает в 1,5−2 раза меньше ошибок, чем ближайшие конкуренты. Модель поддерживает русский, английский, киргизский, казахский и узбекский языки и доступна в двух версиях — компактной, которая работает на обычных процессорах, и флагманской, обеспечивающей более высокое качество распознавания. GigaAM подойдёт для кол-центров и голосовых ассистентов, расшифровки встреч, интервью и подкастов, голосового ввода в приложениях и автосубтитров.