В Самаре за полгода комнаты подорожали на 5,7% и стоят в среднем 1,7 млн рублей

В Самаре стоимость 1 кв. м комнаты за полгода выросла на 2,8% и составляет 97,5 тыс. руб. В среднем цена комнаты увеличилась на 5,7% и составляет 1,7 млн руб. такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир».